ЛеБрон и Майами нашли друг друга. Чем закончились финалы конференций в плей-офф НБА

Лос-Анджелес Лейкерс (1) – Денвер Наггетс (3) – 4:1

Лейкерс – Денвер 126:114 (36:38, 34:21, 33:20, 23:35)

Лейкерс – Денвер 105:103 (29:21, 31:29, 22:28, 23:25)

Денвер – Лейкерс 114:106 (29:27, 34:26, 30:22, 21:31)

Денвер – Лейкерс 108:114 (30:37, 25:23, 29:27, 24:27)

Лейкерс – Денвер 117:107 (33:30, 28:21, 26:33, 30:23)

Коротко о серии. Денвер, уставший морально и физически после двух 7-матчевых серий против Юты и Клипперс, вряд ли был способен на большее в противостоянии со свежими ЛеБроном Джеймсом и Энтони Дэвисом. При всем этом без интриги в финале Запада прошел только первый матч серии – судьба остальных игр определялась в решающих четвертях с обоюдными шансами на успех.

Lakers have won 8 straight trips to the Western Conference Finals.



- 2000: 4-3 over Portland

- 2001: 4-0 over San Antonio

- 2002: 4-3 over Sacramento

- 2004: 4-2 over Minnesota

- 2008: 4-1 over San Antonio

- 2009: 4-2 over Denver

- 2010: 4-2 over Phoenix

- 2020: 4-1 over Denver — Joey Ramirez (@JoeyARamirez) September 27, 2020

Наггетс в заключительных четвертях серии лидировали или были на расстоянии одного точного броска от ничейного счета в четырех из пяти матчей – именно поэтому по факту убедительные 4:1 в пользу Лейкерс не отражают градус борьбы, который постоянно присутствовал на площадке.

В плотных концовках на первый план выходил опыт, а этого добра у Лейкерс с ЛеБроном и Рэджоном Рондом, несомненно, было гораздо больше. Если вынести за скобки первый матч (+22 для Лейкерс после трех четвертей), то у Озерных «+18» в решающих четвертях четырех остальных матчей, причем та единственная заключительная 12-минутка, которую Денвер выиграл, во втором матче серии закончилась диким победным трехочковым с сиреной от Энтони Дэвиса.

The Lakers eliminate the Nuggets on Denver’s 81st day inside the bubble ???? pic.twitter.com/SG4KC1GVDh — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) September 27, 2020

Три ключевых факта:

- Лейкерс в финале Запада больше зависели от результативности своих лидеров – у Озерных помимо Джеймса и Дэвиса только один игрок (Кентавиус Коллуэлл-Поуп) в среднем за игру набирал больше 10 очков. У Денвера компанию Йокичу и Мюррею составили три человека.

- За 11 минут «клатча» (разница не более 5 очков за последние 5 минут игры) Лейкерс в пересчете на 100 владений набирали почти на 19 очков больше, чем Денвер. Три из четырех матчей серии с «клатчем» остались за командой Фрэнка Фогеля.

- Теневым героем серии стал Дуайт Ховард – центровой стал первым в Лейкерс по атакующему (123,5 очка за 100 владений) и защитному (100,0) рейтингах, а также показал лучшую бросковую эффективность среди всех участников серии, отыгравших более 50 минут.

MVP серии: Энтони Дэвис (Лейкерс). Свой первый финал конференции Дэвис провал на абсолютно элитном уровне – Энтони только в одном матче набрал меньше 30 очков и только в одном матче реализовал менее 47% бросков с игры. Со средней статисткой в 31,2 очка в пяти матчах серии с Денвером Дэвис встал в один ряд с такими иконами франшизы, как Коби Брайант и Шакил О’Нил.

Lakers players to average 30+ PPG on 50+ FG% in a Conference Finals since 1963:



- Kareem Abdul-Jabbar

- James Worthy

- Shaquille O'Neal

- Kobe Bryant

- Anthony Davis pic.twitter.com/qolVQuQs18 — StatMuse (@statmuse) September 27, 2020

Дэвис «тащил», когда Лейкерс нуждались в этом – в том самом втором матче с победным трехочковым (между прочим, первым для Лейкерс с 2002 года) он набрал 10 последних очков своей команды, а в плотной четвертой игре добавил еще 10 очков против 0 из 4 с игры у Йокича.

ЛеБрон все еще остается главным игроком Лейкерс – в серии с Денвером Джеймс еще раз убедился в том, что в любой момент может передать команду в руки Дэвиса, а тот не подведет своего «старшего сводного брата».

Антигерой серии: Пол Миллсэп (Денвер). Миллсэп наконец выиграл матч в плей-офф против команды ЛеБрона Джеймса, но ветеран с 30-миллионной зарплатой вновь был обузой для молодых лидеров Денвера. Миллсэп в среднем за игру в финале Запада набирал лишь по 7,0 очка, а на его бросковую линейку без слез не взглянешь – 26,7% с игры и 25% трехочковых.

Да, Миллсэп периодически в защите справлялся и с Дэвисом, и с ЛеБроном, но эти успехи у своего кольца он помножил на ноль, став абсолютно худшим в Денвере по бросковой эффективности.

Главный хайлайт серии. Конечно, это Энтони Дэвис и его победная «трешка» с сиреной во втором матче серии. Стоило мячу оказаться в корзине, как Дэвис покричал имя Брайанта и чуть не прибил новичка Лейкерс Тэйлена Хортона-Такера.

ANTHONY DAVIS CON EL BUZZER BEATER!!!!!



Victoria para los Lakers que se ponen 2-0 vs Denver pic.twitter.com/cBPE2qao8D — The NBA Monster (@TheNBAMonster) September 21, 2020

Бостон Селтикс (3) – Майами Хит (5) – 2:4

Бостон – Майами 114:117 ОТ (26:18, 29:37, 28:16, 23:35, 8:11)

Бостон – Майами 101:106 (31:28, 29:19, 17:37, 24:22)

Майами – Бостон 106:117 (22:31, 28:32, 24:26, 32:28)

Майами – Бостон 112:109 (24:23, 26:21, 27:32, 35:33)

Бостон – Майами 121:108 (18:26, 33:32, 41:25, 29:25)

Майами – Бостон 125:113 (33:27, 29:33, 26:26, 37:27)

Коротко о серии. Майами в серии с Бостоном в очередной раз доказал, что на уровне плей-офф невозможно добиваться больших побед без характера, каким бы талантливым ростером ты не обладал.

Бостон не был слабее Майами, пока не наступало время вырывать победу на зубах. Судите сами – в трех из четырех проигранных матчах Селтикс в решающих четвертях упускали как минимум 5-очковое преимущество, а первый матч подопечные Брэда Стивенса и вовсе отдали, ведя на старте решающей 12-минутки «+14».

Грубо говоря, в исполнении Джимми Батлера и компании это выглядело примерно так:

The Miami Heat eliminated the Boston Celtics in 6 and have advanced to the NBA Finals #HEATTwitter pic.twitter.com/NEXpcLnLr4 — ???????????????? ???????????????????????? (@HeatvsHaters) September 28, 2020

Бостон в финале Востока был лучше Майами по проценту реализации бросков с игры и с трехочковой дистанции, также Селтикс с заметным преимуществом выиграли щит, но разве все это имеет значение, если в решающие мгновения серии Бостон становился безоружным против идеальной командой работы Хит?

Most NBA Finals appearances, last 15 seasons:



Miami 6

Golden State 5

Cleveland 5

San Antonio 3

L.A. Lakers 4

Dallas 2

Boston 2

Toronto 1

Oklahoma City 1

Orlando 1 — Tim Reynolds (@ByTimReynolds) September 28, 2020

Три ключевых факта:

- Майами выиграл 4 из 5 матчей, в которых был «клатч». В кульминационные моменты серии игроки Хит забивали с игры невероятные 58,5% против 31% у Бостона. В пересчете на 100 владений разница шокирует – 64,7 очка в пользу команды Эрика Споэльстры.

- «Горячий» Тайлер Хирро обеспечил Майами весомое преимущество в битве резервистов. Запасные Хит в финале конференции набирали 26,8 очка (44,4% с игры) против 18,3 у Бостона (48,8%).

- Джимми Батлер, который в серии с Милуоки был главным скорером Майами, в финале конференции против Бостона ни в одном из шести матчей не становился самым результативным в своей команде.

MVP серии: Бэм Адебайо (Майами). Бигмэн Хит был неудержим в серии с Бостоном, наглядно показав фронт-офису Селтикс, что бывает в плей-офф, если твоими «большими» являются Дэниел Тайс и Энес Кантер.

Адебайо в финале конференции делал все – в нужный момент забивал 30 очков с 60-процентной реализацией, выжигал подбор и раздал в среднем за игру по 5 передач.

Bam Adebayo joins Shaquille O'Neal, LeBron James and Dwyane Wade as the only @MiamiHEAT players to record 30+ points, 10+ rebounds, 5+ assists in a postseason game. pic.twitter.com/KGCClY7kL4 — NBA History (@NBAHistory) September 28, 2020

«Бэм Адебайо – сердце и душа этой команды. Я все время говорю, что именно благодаря ему мы выиграем чемпионат». Представляете, насколько хорош Адебайо, если такие слова о нем говорит Джимми Батлер – пожалуй, самый требовательный и дотошный франчайз современности?

Антигерой серии: отсутствует. У проигравших действительно некого отрядить в эту номинацию – Джейсон Тэйтум несколько раз проваливался в первой половине, но после большого перерыва уничтожал все на своем пути; Джайлен Браун в среднем за игру набирал по 23,2 очка с элитным процентом с игры, Кемба Уокер и Маркус Смарт на двоих забивали по 5,5 трехочковых за игру, а Гордон Хэйворд после очередной травмы и месячного простоя вряд ли был способен дать Селтикс больше, чем 10 очков и 40% реализации с игры.

Главный хайлайт серии. Этим абсолютно сумасшедшим блок-шотом Бэм Адебайо выиграл для Майами первый матч серии. Джейсон Тэйтум в следующий раз трижды подумает, прежде чем так дерзко врываться в «краску» Майами.