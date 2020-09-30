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Герун помог Уникахе победно стартовать в Еврокубке

Баскетбол
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Команда украинца успешно начала новый сезон в Европе

Герун помог Уникахе победно стартовать в Еврокубке
Новина українською

В первом туре группового этапа Еврокубка Уникаха Владимира Геруна со счетом 92:86 обыграла Леваллуа.

Герун от тренерского штаба получил 17 минут – за это время бигмэн сборной Украины набрал 2 очка (1 из 2 с игры), собрал 5 подборов и отдал 4 результативных передачи. Рейтинг эффективности Владимира составил «+7».

Владимир Герун в прошлом сезоне отыграл в Еврокубке 16 матчей. В среднем за игру украинец набирал по 8,1 очка и 3,1 подбора.

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В статье: Владимир Герун Еврокубок
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