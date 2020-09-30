Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Герун помог Уникахе победно стартовать в Еврокубке
Команда украинца успешно начала новый сезон в Европе
В первом туре группового этапа Еврокубка Уникаха Владимира Геруна со счетом 92:86 обыграла Леваллуа.
Герун от тренерского штаба получил 17 минут – за это время бигмэн сборной Украины набрал 2 очка (1 из 2 с игры), собрал 5 подборов и отдал 4 результативных передачи. Рейтинг эффективности Владимира составил «+7».
Владимир Герун в прошлом сезоне отыграл в Еврокубке 16 матчей. В среднем за игру украинец набирал по 8,1 очка и 3,1 подбора.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...