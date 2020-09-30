Финал плей-офф НБА: 6 бросков, которые повлияют на битву Лейкерс и Майами

Оригинал статьи – Кирк Голдсберри, ESPN

Перевод и адаптация – UA-Футбол

В финале НБА 2020 года один из самых знаковых игроков лиги встретится с франшизой, которая помогла ему сформировать его потрясающее наследие. Но серия между Лейкерс и Майами – это не только о ЛеБроне Джеймсе против Пэта Райли и Эрика Споэльстры. Речь идет о двух горячих баскетбольных командах, которые сразятся за исторический титул в беспрецедентной обстановке в «пузыре» в Орландо.

Лейкерс и Майами до сих пор претендуют на титул, потому что их звезды выполняют массу отличных бросков. Давайте выделим несколько типов бросков, которые способны повлиять на судьбу финала плей-офф.

Производительность ЛеБрона Джеймса в «краске»

Любой разговор о самых важных скорерах в этой серии должен начинаться с человека, для которого финал 2020 года станет 10-м в карьере. С 2006 года, когда Джеймс дебютировал в плей-офф, он набрал 3372 очка из трехсекундной зоны. Ни один другой игрок не набрал и половины от этого количества.

Самые продуктивные игроки в плей-офф по набранным очкам из «краски» (с 2006 года):

1. ЛеБрон Джеймс – 3372 очка

2. Тим Данкан – 1622

3. Дуэйн Уэйд – 1492

4. Тони Паркер – 1446

5. Дуайт Ховард – 1296

Любой, кто наблюдал за тем, как Лейкерс в пяти матчах закрывают финал Запада против Денвера, знает, что Король по-прежнему доминирует в «краске». В пятой игре он набрал 20 очков из трехсекундной зоны и снова стал лидером этого розыгрыша плей-офф по скорингу из «краски».

Сочетание телосложения и навыков делает Джеймса одним из лучших в истории лиги по проходам под кольцо. Немногие защитники в мире могут сравниться с его скоростью, силой и смекалкой. Любой проход ЛеБрона практически гарантировано заканчивается либо набранными очками, либо фолом. 69,5% очков в плей-офф за карьеру Джеймс набрал именно из «краски» или с линии штрафных. В текущем пост-сезоне эта тенденция практически не изменилась, хотя нельзя не отметить, что склонность современной НБА к трехочковым отразилась и на бросковой карте ЛеБрона.

Если Майами хотят замедлить Лейкерс, то их защита должна склонить Джеймса отказаться от атак кольца в проходах и перейти на джам-шоты. Если же ЛеБрон получит доступ к трехсекундной зоне, то Лейкерс выиграют эту серию.

Джамперы Энтони Дэвиса

Дэвис во втором матче финала Запада против Денвера, вероятно, совершил свой самый главный джампер в карьере, но это не меняет того факта, что надежность бросков в прыжке остается самым большим вопросом в наборе его навыков.

Хотя в плей-офф процент попаданий с игры при выполнении джамперов у Дэвиса существенно вырос относительно его показателей в регулярном чемпионате (с 42,8% до 52,5), в финальной серии против Майами Энтони будет сложно удержать эти цифры, ведь Лейкерс столкнутся с самой сложной защитой, с которой они имели дело в плей-офф. Сможет ли Дэвис продолжать в том же духе, или его броски в прыжке снова станут проблемой?

Дуэт Джеймс-Дэвис имел огромный успех в предыдущих стадиях плей-офф, но их взаимные ограничения при выполнении джамперов дают Майами четкую оборонительную стратегию: постройте стену вокруг «краски» и используйте своих лучших защитников, чтобы вынудить двух звезд Лейкерс атаковать кольцо джамперами.

Броски после передач Рэджона Рондо

Когда Рондо вернулся в игру после пропуска первых пяти матчей плей-офф, Лейкерс сразу же стали глубже, надежней и продуктивней, особенно у чужого кольца.

С Рондо у Лейкерс заоблачный атакующий рейтинг в плей-офф – 118,3 очка за 100 владений. Без опытного плеймейкера атака Озерных проседает почти на 6 очков. Одна из причин – Рондо своими передачами генерирует для одноклубников больше простых бросков. Бросковая эффективность игроков Лейкерс после 102 ассистов Рондо в плей-офф составляет космические 71,6%. И это самый высокий показатель среди 16 игроков, которые в этом пост-сезоне раздали как минимум 100 результативных передач.

За последние 10 матчей передачи Рондо в среднем за игру приносили Лейкерс 17,5 очка. Рэджон не просто находит для одноклубников легкие варианты завершения атак, но и снижает нагрузку на Джеймса. Прямо сейчас Рондо значит для Лейкерс гораздо больше, чем вы можете представить.

Wild card Лейкерс

- Трехочковые Дэнни Грина с получения. Результативные броски Грина с периметра по-прежнему могут иметь большое значение. Просто спросите Джеймса и Споэльстру, что они чувствовали в финале плей-офф 2013 года, когда Грин в составе Сан-Антонио забивал с периметра невероятные 55% (27 из 49). Если бы не тот сумасшедший трехочковый Рэя Аллена в концовке шестого матча, то Грин вполне мог стать MVP финала. Но способен ли он на еще одну сильную финальную серию?

- Любые броски Кайла Кузьмы. В плане скоринга Майами – одна из самых сбалансированных команд последних лет. Лейкерс очень далеки от этого уровня. Кузьма был третьим самым результативным игроком Лос-Анджелеса в плей-офф, но ни разу в серии с Денвером он не набирал больше 11 очков. Если он продолжит так же бросать и в финале, то это станет большим бременем для Джеймса и Дэвиса.

Атаки Бэма Адебайо из трехсекундной зоны

Адебайо быстро стал одной из самых совершенных молодых суперзвезд НБА. 23-летний центровой Хит в финале Востока против Бостона лидировал в своей команде по очкам, подборам, передачам и перехватам. Три последних игрока, сделавших это, – ЛеБрон Джеймс (2007, 2011, 2014), Джейсон Кидд (2003) и Ларри Берд (1984). Неплохая компания, не так ли?

Свой полный арсенал Адебайо продемонстрировал в шестом матче серии во время невероятного рывка Хит 26-6 в четвертой четверти. Чудовищные данки, надежные джамперы, важные подборы и красивые передачи – Адебайо доказал, что он лучший игрок серии в тот момент, когда это имело наибольшее значение.

Адебайо влияет на игру во всех аспектах, но в финале конференции он стал лучшим скорером Майами с простой формулой успеха – атаки в трехсекундной зоне, аллей-упы, джамперы с ближней дистанции и штрафные броски. 20,5 очка из 21,8 Бэм набирал либо из «краски», либо с линии штрафных бросков.

Но в то время как у Бостона не было достаточно квалифицированных «больших», чтобы сдержать Адебайо, в финале плей-офф против Лейкерс Бэму придется иметь дело с Дэвисом, Ховардом и МакГи. Восходящей звезде Майами предстоит доказать, что он способен набирать очки против более крупных и атлетичных опекунов.

Трехочковые Данкана Робинсона

Прямо сейчас Данкан Робинсон – самый опасный баскетболист НБА, когда речь заходит о трехочковых с получения.

Эффективность Робинсона на дуге при таком количестве попыток – это что-то невероятное. Данкан реализовал свыше 44% трехочковых при 710 бросках.

Форварда Хит еще рано сравнивать со Стефеном Карри или Клэем Томпсоном, но если посмотреть на то, что Робинсон творил в этом сезоне, то становится ясно, что он уже принадлежит к этой группе элитных снайперов.

Лучшие в истории НБА по проценту трехочковых с получения (минимум 500 попыток):

Данкан Робинсон, 2019-2020 – 45,6%

Клэй Томпсон, 2017-2018 – 44,4%

Клэй Томпсон, 2014-2015 – 43,7%

Стефен Карри, 2018-2019 – 43,7%

Клэй Томпсон, 2015-2016 – 43,5%

Блестящие показатели Робинсона с трехочковой дистанции – одна из основных причин, по которой Майами внезапно превратился в одну из лучших команд НБА на дуге. Трудно переоценить, насколько Хит в серии с Лейкерс зависимы от эффективности Робинсона на периметре.

Робинсон не является отличным скорером при трехочковых с ведения, но он компенсирует это своей скоростью при получении мяча. Благодаря своему росту и универсальной механике броска Робинсон может бросать в ограниченном пространстве, что максимально затрудняет работу против него в защите.

Опекунам Робинсона приходится постоянно бегать, преодолевать заслоны и быть готовым к быстрому выпуску мяча в сторону кольца сразу после получения. Данкан по данным Second Spectrum в этом сезоне пробежал в нападении почти 200 километров – и это шестой показатель в НБА. Защищаться против этого парня – утомительная работа.

Штрафные Джимми Батлера

Батлер – лидер этой команды, и в Майами во многом обязаны выходу в финал той стойкости, которую Джимми принес в команду. И все же он не самый важный скорер Хит – он стал лишь четвертым по результативности в финале конференции и не смог ни в одном из матчей серии с Бостоном реализовать более половины своих бросков с игры.

Но Батлер больше чем любой другой игрок в НБА, свои относительно неэффективные броски компенсирует огромной дозой штрафных бросков. Любая команда, стремящаяся сдержать владельца Big Face Coffee, должна не подпускать его к линии штрафных.

Проще сказать, чем сделать. На пути к первому в карьере финалу Батлер с игры забил 91 мяч при 117 штрафных бросках. Только Дэвис в плей-офф чаще выходил на линию свободных бросков. Если Лейкерс сумеют оставаться дисциплинированными и свести к минимуму выходы Батлера на линию штрафных, то смогут минимизировать его влияние в этой серии.

Wild card Майами

Проходы Горана Драгича. Словенец – лучший скорер Майами в этом плей-офф, а в 34 года он стал одним из самых умных разыгрывающих в лиге. И он не медлительный старик. Его яростные проходы под кольца часто приводят к результативным атакам для Хит. Драгич занимает четвертое место по количеству точных бросков с игры в этом плей-офф, и 30% из них были бросками из-под кольца (впечатляющие 1,19 очка с броска). Согласно данным Second Spectrum, 28 игроков в среднем за игру как минимум пять раз прорывались под кольцо, и только у одного из них эффективность проходов выше, чем у Драгича – у партнера Горана по сборной Словении Луки Дончича из Далласа.

Броски Тайлера Хирро с любых точек. Хирро в 20 лет дебютирует в финале плей-офф – и он уже не боится брать на себя самые сложные броски в «клатче». Его невероятные 37 очков в одном из матчей серии с Бостоном не только показали, что Тайлер способен сам себе создавать броски, но и то, что этот молодой снайпер уже в своем первом сезоне в НБА может влиять на результаты больших матчей.