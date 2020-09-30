Химик подписал контракт с американским баскетболистом

Химик накануне первых официальных игр сезона подписал еще одного американского игрока - новичок южненской команды Тони Вашингтон (1993г.р., 208 см).

Американец играет на позиции центрового. С 2013 до 2018 года он выступал за университет La Salle в NCAA.

Завершил выступление за NCAA Тони Вашингтон со статистикой - 61% реализации бросков с игры, набирал в среднем 7.7 очка и 7.4 подбора за игру.

В 2018 году игрок начал свою профессиональную карьеру в Европе, один сезон провел в команде Basketball Academie Limburg (BAL), Нидерланды. В свой первый сезон Вашингтон получил звание лучшего ребаундеров лиги DBL. В среднем за сезон Тони делал 11,3 подбора за игру.

Сезон 2019/2020 Тони Вашингтон провел в словенской команде Рогашка, играя в среднем по 23 минуты, набирал 9.6 очка и делал 7 подборов за игру.

Контракт игрока с южненским клубом подписан на сезон, на данный момент бигмен проходит медосмотр. Ожидается, что он примет участие в домашнем финале четырех Кубка Украины.