Лейкерс разгромили Майами в первом матче Финала НБА

На старте матча Майами благодаря активности Джимми Батлера повел «+13», но Лейкерс еще до конца четверти ликвидировали это отставание, а затем организовали собственный рывок и ушли на большой перерыв с преимуществом в 17 баллов.

Во второй половине Озерные быстро достигли отрыва в 30 баллов и окончательно сняли все вопросы в матче.

У Лейкерс Энтони Дэвис набрал 34 очка, а ЛеБрону Джеймсу не хватило одной результативной передачи до трипл-дабла (25+13 подборов+9 передач).

Отметим, что у Майами из-за травм матч не доиграли Горан Драгич и Бэм Адебайо, а Джимми Батлер в концовке второй четверти подвернул ногу, но остался в игре.

Лейкерс – Майами 116:98 (31:28, 34:20, 28:19, 23:31)

Счет в серии – 1:0

Второй матч финальной серии плей-офф НБА состоится в ночь с пятницы на субботу.