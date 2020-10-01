У Пустового проблемы: Барселона подписывает чемпиона НБА

Как сообщает авторитетный портал Eurohoops, Барселона согласовала детали контракта со звездным испанским центровым Марком Газолем, который в 2019 году помог Торонто сенсационно стать чемпионами НБА.

Газоль-младший выступал в Барселоне с 2003 по 2006 года, после чего провел два сезона в Жироне и на 12 лет уехал в НБА, поиграв за океаном за Мемфис и Торонто.

В НБА Марк провел 839 матчей с солидной персональной статистикой – 14,6 очка, 6,3 подбора и 3,3 передачи.

Отметим, что на позиции центрового в Барселоне выступает украинец Артем Пустовой. Экс-центровой Химика перебрался в столицу Каталонии в июле 2018 года. С тех пор он провел 21 матч в чемпионате Испании и 10 раз выходил на площадку в Евролиге.

В прошлом сезоне Пустовой отыграл 6 матчей (47 минут), набирая в среднем за игру по 4,5 очка и 2,1 подбора.