Дэвис и ЛеБрон в матче с Майами повторили достижение Брайанта и О’Нила

Лейкерс в первом матче финала плей-офф НБА разгромили Майами (116:98). Энтони Дэвис набрал 34 очка, а ЛеБрон Джеймс добавил еще 25.

В истории Лейкерс в последний раз два игрока набрали как минимум по 25 очков в матче финала плей-офф летом 2004 года, когда Коби Брайант и Шакил О’Нил в решающей серии сезона против Детройта суммарно принесли Озерным 62 очка (33+29).

