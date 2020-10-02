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Док Риверс стал главным тренером Филадельфии

Баскетбол
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Тренер-ветеран возвращается на Восток

Док Риверс стал главным тренером Филадельфии
Новина українською

Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в Твиттере сообщил, что на встрече с владельцами Филадельфии и генеральным менеджером клуба Элтоном Брэндом Док Риверс согласовал все детали своего назначения на пост главного тренера Сиксерс. Ожидается, что в ближайшее время эта информация получит официальное подтверждение.

Риверс в конце сентября ушел из Клипперс, которые возглавлял с 2013 года, в том числе и занимая должность вице-президента по баскетбольным операциям.

Для Риверса Клипперс станут четвертым клубом в тренерской карьере. С Орландо он ни разу не выходил во второй раунд плей-офф, с Бостоном стал чемпионом НБА в сезоне 2007-2008, а с Клипперс в шести из семи сезонах вылетал в плей-офф в первом или втором раундах.

Всего в качестве главного тренера клубов НБА Док Риверс провел 1624 матча и одержал 943 победы.

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В статье: НБА Филадельфия 76er Док Риверс
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