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Как Лейкерс громили Майами. Мини-фильм первого матча Финала НБА

Баскетбол
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Первый шаг Лос-Анджелеса к титулу

Как Лейкерс громили Майами. Мини-фильм первого матча Финала НБА
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Лейкерс на старте матча отыграли 13-очковое отставание, затем организовали затяжной рывок и задолго до конца матча сбежали от Майами на безопасную дистанцию. Победа ЛеБрона Джеймса и компании со счетом 116:98.

Второй матч финальной серии плей-офф между Лейкерс и Майами состоится в субботу в 04:00 по киевскому времени.

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В статье: НБА Майами Хит Лос-Анджелес Лейкерс
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