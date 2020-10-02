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Как Лейкерс громили Майами. Мини-фильм первого матча Финала НБА
Первый шаг Лос-Анджелеса к титулу
Лейкерс на старте матча отыграли 13-очковое отставание, затем организовали затяжной рывок и задолго до конца матча сбежали от Майами на безопасную дистанцию. Победа ЛеБрона Джеймса и компании со счетом 116:98.
Второй матч финальной серии плей-офф между Лейкерс и Майами состоится в субботу в 04:00 по киевскому времени.
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