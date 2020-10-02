Драка в матче Одесса – Тернополь: ФБУ раздала штрафов на 100 тысяч гривен

На прошлой неделе контрольный матч между БК Одесса и БК Тернополь привел к массовой драке в середине четвертой четверти. В результате конфликта американскому легионеру одесситов Бадену Джаксену сломали челюсть.

Контрольный матч между Одессой и Тернополем закончился массовым побоищем. ВИДЕО

Федерация баскетбола Украины рассмотрела инцидент и оштрафовала пятерых игроков на 20 тысяч гривен. Под санкции попали Баден Джаксен, Рамел Браун (оба – Одесса), Максим Сандул, Андрей Агафонов и Александр Тищенко (все – Тернополь).

Также Джаксен и Сандул дисквалифицированы на три следующих официальных матча под эгидой ФБУ.