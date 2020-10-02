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Звезду Клипперс могут обменять в Бруклин

Баскетбол
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У Нетс появится звездное трио?

Звезду Клипперс могут обменять в Бруклин
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Как утверждает журналист Fox Sports Джейсон Макинтайр, игроки Клипперс одним из главных виновников провала команды в плей-офф считают Пола Джорджа. Парусники во втором раунде вылетели от Денвера, ведя по ходу серии со счетом 3:1.

Макинтайр отметил, что существует высокая вероятность обмена Джорджа в Бруклин. В таком случае Клипперс могут получить Кариса ЛеВерта, Спенсера Динвидди, Джарретта Аллена и несколько драфт-пиков второго раунда.

Таким образом, в сезоне 2020-2021 в Бруклине может образоваться звездное трио в составе Кайри Ирвинга, Кевина Дюранта и Пола Джорджа.

Пол Джордж в плей-офф в среднем за игру набирал по 20,2 очка. Это худший показатель американца в пост-сезоне с 2013 года.

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В статье: Лос-Анджелес Клипперс Пол Джордж
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