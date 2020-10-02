Суперлига Париматч на старте: ждем столичное дерби и домашние матчи сборной

Баскетбольный сезон стартует Финалом четырех Кубка Украины, который пройдет 3-4 октября в Южном, трофей разыграют "Химик", "Киев-Баскет", "Одесса" и "Днепр", который выиграл Кубок в прошлый раз. А матчи Суперлиги Париматч возобновятся уже через неделю.

Главный тренер "Киев-Баскет" Айнарс Багатскис заявил, что его подопечные не могут дождаться официальных матчей и сейчас главное, чтобы игроки просто не перегорели. Также он добавил, что все с нетерпением ждут столичное дерби с "Будивельником". А генеральный секретарь ФБУ Владимир Драбиковский отметил, что у нас есть шансы уже в феврале увидеть сборную Украины на домашнем паркете.

Отметим, что впервые с 2014 года за звание чемпиона Суперлиги Париматч поборются более 10 команд. Также возвращается в соревнования легендарный столичный "Будивельник", самая титулованная команда Украины. Расширяется и география турнира, в этом сезоне мы увидим на паркете баскетбольный клуб "Тернополь".

Владимир Драбиковский, генеральный секретарь ФБУ: "Трудно поверить, но у нас почти 7 месяцев не было большого баскетбола. Мы играли 3Х3, провели чемпионат по кибербаскетболу. И вот баскетбол возвращается, уже в воскресенье мы узнаем обладателя Кубка, а затем стартует Суперлига Париматч. Мы все этого очень ждали и настроены на интересную спортивную борьбу".

Айнарс Багатскис, главный тренер "Киев-Баскет": "Мы уже устали тренироваться и хотим играть. И я вижу, что мысленно игроки уже на матче, их даже приходиться немного останавливать и успокаивать. Дела в украинском баскетболе становятся все лучше, возвращаются игроки сборной, которые выступали в чемпионатах других стран. Это доказывает, что клубы и Суперлига Париматч растут".

Александр Мишула, игрок "Киев-Баскет": "Мне сразу понравилось предложение вернуться в Украину. Я недолго раздумывал и очень быстро принял решение перейти в "Киев-Баскет". Пока был в Турции, то следил за Суперлигой Париматч и видел, как растет уровень чемпионата. Этот сезон будет очень сильным и интересным. Большое количество сильных игроков, много команд, болельщики будут довольны".

Вадим Мисюра, представитель Parimatch: "Мы вместе с ФБУ уже четвертый год, были рядом и в непростые периоды для украинского баскетбола. И можем говорить, что этот вид спорта не просто не стоит на месте, но и прогрессирует, даже несмотря на пандемию. Компания Parimatch, как представитель социально-ответственного бизнеса, готова поддерживать украинский спорт, в том числе и баскетбол, который становится одним из самых зрелищных видов спорта в Украине. Мы и в дальнейшем будем совместно проводить Матч звезд, продолжится и проект "Тренировка со звездой". Также мы планируем порадовать болельщиков новыми яркими активностями ".

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