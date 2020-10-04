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Матч Николаева против Харьковских Соколов все же перенесли

Баскетбол
(1 голосов)

Федерация пошла на встречу

Матч Николаева против Харьковских Соколов все же перенесли
UA-Футбол
Новина українською

Федерация баскетбола Украины перенесла стартовый матч сезона 2020/2021 между командами "Николаев" и "Харьковские Соколы". Об этом сообщает официальный сайт ФБУ.

Поединок должен был состояться 6 октября. Новую дату матча сообщат позже.

Напомним, что в МБК "Николаев" произошла вспышка коронавирусной инфекции.

Отметим, что ранее Жан Беленюк показал, как лечится от COVID-19.

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В статье: МБК Николаев БК Харьковские Соколы
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