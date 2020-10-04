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Матч Николаева против Харьковских Соколов все же перенесли
Федерация пошла на встречу
Федерация баскетбола Украины перенесла стартовый матч сезона 2020/2021 между командами "Николаев" и "Харьковские Соколы". Об этом сообщает официальный сайт ФБУ.
Поединок должен был состояться 6 октября. Новую дату матча сообщат позже.
Напомним, что в МБК "Николаев"
Отметим, что ранее Жан Беленюк
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