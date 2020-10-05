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Майами обыграл Лейкерс и сократил отставание в финале плей-офф НБА

Баскетбол
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Джимми Батлер вернул интригу в битву за титул

Майами обыграл Лейкерс и сократил отставание в финале плей-офф НБА
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Батлер без травмированных Бэма Адебайо и Горана Драгича набрал 40 очков и оформил свой первый в карьере трипл-дабл в плей-офф, добавив 11 подборов и 13 передач.

Те же 40 очков на двоих Лейкерс принесли ЛеБрон Джеймс и Энтони Дэвис. Дэвис столкнулся с перебором фолов и провел на площадке всего 33 минуты, за которые набрал скромные для себя 15 очков при реализации 6 из 9 с игры.

Майами вновь проиграл борьбу на щитах, но команда Эрика Споэльстры спровоцировала у Лейкерс 19 потерь и реализовала на 7 бросков с игры больше.

Майами – Лейкерс 115:104 (26:23, 32:31, 27:26, 30:24)

Счет в серии – 1:2

Четвертый матч серии между Майами и Лейкерс состоится 7 октября в 04:00 по киевскому времени.

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В статье: НБА Майами Хит Лос-Анджелес Лейкерс
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