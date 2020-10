Батлер повторил невероятный рекорд ЛеБрона и Уэста

Хит в третьем матче финала плей-офф НБА обыграли Лейкерс (115:104) и сократили отставание в серии (1:2), а Джимми Батлер стал лишь третьим баскетболистом в истории лиги, которому в матче финала удалось собрать трипл-дабл с как минимум 40 набранными очками.

За 45 минут Батлер реализовал 14 из 20 бросков с игры, а также собрал 11 подборов и раздал 13 результативных передач. С Джимми на площадке Майами переиграл Лейкерс с разницей в 20 очков.

Помимо Батлера 40-очковые трипл-даблы в финале плей-офф оформляли только ЛеБрон Джеймс (2015) и Джерри Уэст (1969). Что интересно, и Джеймс, и Уэст в те года не смогли стать чемпионами НБА.

Jimmy Butler joins LeBron James (2015) and Jerry West (1969) as the only players in NBA History to record a 40+ point triple-double in the #NBAFinals! pic.twitter.com/QjvvHoyfSt