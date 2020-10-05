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Батлер повторил невероятный рекорд ЛеБрона и Уэста

Баскетбол
(1 голосов)

Лидер Майами подтвердил свой статус суперзвезды

Батлер повторил невероятный рекорд ЛеБрона и Уэста
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Хит в третьем матче финала плей-офф НБА обыграли Лейкерс (115:104) и сократили отставание в серии (1:2), а Джимми Батлер стал лишь третьим баскетболистом в истории лиги, которому в матче финала удалось собрать трипл-дабл с как минимум 40 набранными очками.

За 45 минут Батлер реализовал 14 из 20 бросков с игры, а также собрал 11 подборов и раздал 13 результативных передач. С Джимми на площадке Майами переиграл Лейкерс с разницей в 20 очков.

Помимо Батлера 40-очковые трипл-даблы в финале плей-офф оформляли только ЛеБрон Джеймс (2015) и Джерри Уэст (1969). Что интересно, и Джеймс, и Уэст в те года не смогли стать чемпионами НБА.

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В статье: НБА Джимми Батлер Майами Хит
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