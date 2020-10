Майами стал автором второй крупнейшей сенсации в финале НБА за последние 30 лет

Майами в третьем матче финала плей-офф НБА благодаря мощному трипл-даблу Джимми Батлера (40+11 подборов+13 передач) обыграли Лейкерс (115:104) и сократили отставание в серии (1:2).

Перед матчем букмекеры предполагали, что Хит без травмированных Бэма Адебайо и Горана Драгича проиграют с разницей в 9 очков.

Таким образом, команде Эрика Споэльстры удалось оформить вторую крупнейшую сенсацию в финале плей-офф НБА за последние 30 лет.

В статусе аутсайдера Хит в текущем плей-офф выиграли уже 8-й матч.

