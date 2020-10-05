Барселона прекратила тренировки

"Барселона" не будет проводить тренировки минимум до 6 октября, когда команда получит результаты тестов игроков на коронавирус, сообщает Eurohoops.

Напомним, главный тренер "Барселоны" Шарунас Ясикявичюс и его первый помощник Дарюс Масколюнас заразились COVID-19, о чём было сообщено 3 октября.

"Барселона" начала сезон Евролиги с домашней победы над московским ЦСКА (76:66). Сегодняшняя встреча каталонцев с "Гипускоа" в рамках чемпионата Испании была перенесена на неопределённый срок.

8 октября подопечные Ясикявичюса в рамках регулярного чемпионата Евролиги должны сыграть на выезде с "Зенитом".

Со второй недели сентября Евролига требует, чтобы клубы еженедельно проходили тестирование на коронавирус. До "Барселоны" ни одна команда не заявляла о заражении сотрудников.