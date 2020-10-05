  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Барселона прекратила тренировки
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона прекратила тренировки

Баскетбол
(1 голосов)

Игроки ждут результаты тестов

Барселона прекратила тренировки
Новина українською

"Барселона" не будет проводить тренировки минимум до 6 октября, когда команда получит результаты тестов игроков на коронавирус, сообщает Eurohoops.

Напомним, главный тренер "Барселоны" Шарунас Ясикявичюс и его первый помощник Дарюс Масколюнас заразились COVID-19, о чём было сообщено 3 октября.

"Барселона" начала сезон Евролиги с домашней победы над московским ЦСКА (76:66). Сегодняшняя встреча каталонцев с "Гипускоа" в рамках чемпионата Испании была перенесена на неопределённый срок.

8 октября подопечные Ясикявичюса в рамках регулярного чемпионата Евролиги должны сыграть на выезде с "Зенитом".

Со второй недели сентября Евролига требует, чтобы клубы еженедельно проходили тестирование на коронавирус. До "Барселоны" ни одна команда не заявляла о заражении сотрудников.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: БК Барселона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...