Игрок НБА оказался на незаконной вечеринке в Мадриде

Центровой "Шарлотт Хорнетс" Вилли Эрнангомес оказался среди 200 человек, присутствовавших на незаконной вечеринке, на которую устроила облаву полиция муниципалитета Аравака в Мадриде, сообщает Marca.

Эрнангомеса не арестовали, но он был среди опознанных участников вечеринки, как указано в отчёте. Полиция была предупреждена соседями и прибыла на место происшествия, произведя четыре ареста. Среди них не было игрока "Хорнетс". Эрнангомес пошел на вечеринку с двумя своими друзьями, но, по его словам, не знал, что там будет так много людей.

В настоящее время Мадрид находится на локдауне после роста количества случаев COVID-19 в течение лета. Ограничение на пребывание в одной компании составляет шесть человек.

"В результате появления самой последней информации обо мне я хотел, во-первых, подтвердить, что действительно присутствовал на указанном мероприятии. Во-вторых, что более важно, публично извиниться за допущенную ошибку. Я полностью осознаю, что она значит в ситуации, в которой мы живем", — написал Эрнангомес в заявлении, распространённом его агентством.