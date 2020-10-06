Крис Бош: Леброн не первый раз просто уходит с поля не поблагодарив соперников

Экс-игрок "Майами" Крис Бош поделился мнением о поступке звезды "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса, который не стал жать руки соперникам после поражения своей команды в третьем матче серии финала НБА с "Хит" (104:115, 2-1).

"Это не первый раз, когда он делает так. И не последний. Я тоже поступал подобным образом раньше. Это то, что человек чувствует в тот момент", — приводит слова Боша Eurohoops.

Самым результативным в составе победителей стал Джимми Батлер, который оформил трипл-дабл из 40 очков, 11 подборов и 13 передач.

Лучшая статистика в составе "Лейкерс" у Джеймса, который оформил дабл-дабл из 25 очков и 10 подборов. Кайл Кузма и Маркиф Моррис набрали по 19 очков.