  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Крис Бош: Леброн не первый раз просто уходит с поля не поблагодарив соперников
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Крис Бош: Леброн не первый раз просто уходит с поля не поблагодарив соперников

Баскетбол
(1 голосов)

Ранее и Крис совершал подобное

Крис Бош: Леброн не первый раз просто уходит с поля не поблагодарив соперников
Новина українською

Экс-игрок "Майами" Крис Бош поделился мнением о поступке звезды "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса, который не стал жать руки соперникам после поражения своей команды в третьем матче серии финала НБА с "Хит" (104:115, 2-1).

"Это не первый раз, когда он делает так. И не последний. Я тоже поступал подобным образом раньше. Это то, что человек чувствует в тот момент", — приводит слова Боша Eurohoops.

Самым результативным в составе победителей стал Джимми Батлер, который оформил трипл-дабл из 40 очков, 11 подборов и 13 передач.

Лучшая статистика в составе "Лейкерс" у Джеймса, который оформил дабл-дабл из 25 очков и 10 подборов. Кайл Кузма и Маркиф Моррис набрали по 19 очков.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ЛеБрон Джеймс Крис Бош
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...