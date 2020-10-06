Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стали известны имена трех новичков БК Будивельник
И это ещё не все игроки
Возрожденный "Будивельник" ведет активную подготовку к старту в новом сезоне Суперлиги — киевляне точно пропустят первую неделю сезона, но точная дата их старта в чемпионате пока не ясна.
Под руководством Леонида Яйло к сезону готовится группа из 7-8 игроков. Известны имена троих баскетболистов - Роман Козлов, Андрей Кожемякин и Карлос Доне.
30-летний защитник Козлов является многолетним лидером "Политехника", но отыграл прошлый сезон в "Харьковских Соколах".
23-летний плеймейкер Андрей Кожемякин прошлый сезон провел в БК "Запорожье", а ранее выступал за "Днепр", "Кремень" и МБК "Николаев".
23-летний уроженец Шостки Карлос Доне известен тем, что играл в молодежной сборной Украины три года назад. Доне получил баскетбольное образование в США, а в прошлом сезоне сыграл шесть матчей за мексиканский "Лагунерос".
Популярное сейчас
- Вспышка COVID-19 у Александрии - вся команда ушла на карантин
- Гринь в Заре, Прикарпатье избавилось от двух футболистов. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Вторая волна переносов и правильная таблица - анонс пятого тура Первой лиги
- Барселона прекратила тренировки
- Молодой защитник Динамо сделал предложение своей очаровательной девушке. ФОТО
- Николай Морозюк: Сейчас мы с Ириной не вместе. У нас сейчас творческий семейный отпуск