Стали известны имена трех новичков БК Будивельник

Возрожденный "Будивельник" ведет активную подготовку к старту в новом сезоне Суперлиги — киевляне точно пропустят первую неделю сезона, но точная дата их старта в чемпионате пока не ясна.

Под руководством Леонида Яйло к сезону готовится группа из 7-8 игроков. Известны имена троих баскетболистов - Роман Козлов, Андрей Кожемякин и Карлос Доне.

30-летний защитник Козлов является многолетним лидером "Политехника", но отыграл прошлый сезон в "Харьковских Соколах".

23-летний плеймейкер Андрей Кожемякин прошлый сезон провел в БК "Запорожье", а ранее выступал за "Днепр", "Кремень" и МБК "Николаев".

23-летний уроженец Шостки Карлос Доне известен тем, что играл в молодежной сборной Украины три года назад. Доне получил баскетбольное образование в США, а в прошлом сезоне сыграл шесть матчей за мексиканский "Лагунерос".