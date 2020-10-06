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Стали известны имена трех новичков БК Будивельник

Баскетбол
(1 голосов)

И это ещё не все игроки

Стали известны имена трех новичков БК Будивельник
Новина українською

Возрожденный "Будивельник" ведет активную подготовку к старту в новом сезоне Суперлиги — киевляне точно пропустят первую неделю сезона, но точная дата их старта в чемпионате пока не ясна.

Под руководством Леонида Яйло к сезону готовится группа из 7-8 игроков. Известны имена троих баскетболистов - Роман Козлов, Андрей Кожемякин и Карлос Доне.

30-летний защитник Козлов является многолетним лидером "Политехника", но отыграл прошлый сезон в "Харьковских Соколах".

23-летний плеймейкер Андрей Кожемякин прошлый сезон провел в БК "Запорожье", а ранее выступал за "Днепр", "Кремень" и МБК "Николаев".

23-летний уроженец Шостки Карлос Доне известен тем, что играл в молодежной сборной Украины три года назад. Доне получил баскетбольное образование в США, а в прошлом сезоне сыграл шесть матчей за мексиканский "Лагунерос".

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В статье: Будивельник БК Будивельник (Киев)
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