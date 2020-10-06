Будивельник вернулся в Суперлигу

Пресс-служба БК "Будивельник" сообщила, что клуб расплатился со всеми долгами и возвращается в Суперлигу в сезоне-2020/2021 годов.

Такое заявление столичный клуб опубликовал на странице в Facebook.

"Будивельник" примет участие в сезоне 2020/21!

Рады сообщить болельщикам, что наш клуб полностью рассчитался с долгами и возвращается в игру!

FIBA официально сняла с "Будивельника" все ограничения и теперь наша команда примет участие в чемпионате Украины. Напомним, что наш клуб пропустил два сезона – 2018/19 и 2019/20.

Будьте на связи. мы возвращаемся".