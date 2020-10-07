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Лейкерс повели 3:1 в финале плей-офф НБА
Лос-Анджелес в шаге от титула
В четвертом матче серии ключевым стал отрезок за 3 минуты до конца решающей четверти, когда при отставании в два очка лидер Майами Джимми Батлер не попал трехочковый, а в ответ защитник Лейкерс Кентавиус Колдуэлл-Поуп набрал 5 очков подряд и довел преимущество своей команды до комфортного.
У Лейкерс на первом плане вновь был ЛеБрон Джеймс (28+12 подборов+8 передач). Самым результативным в Майами стал Джимми Батлер (22+10 подборов+9 передач).
Пятый матч серии состоится 10 октября. В случае победы Лейкерс впервые за 10 лет станут чемпионами НБА.
Майами – Лейкерс 96:102 (22:27, 25:22, 23:26, 26:27)
Счет в серии – 1:3
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