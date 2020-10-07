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Будивельник привез в Суперлигу бывшего игрока НБА
Статусное усиление
Новичок Суперлиги БК Будивельник официально сообщил о подписании годичного контракта с тяжелым форвардом Брайсом Джонсоном.
Американец на драфте НБА в 2016 году под 25-м пиком ушел в Клипперс. В главной баскетбольной лиге мира Джонсон за два сезона в составе Клипперс и Мемфиса отыграл 21 матч, набирая в среднем за игру по 2,2 очка и 1,6 подбора.
По ходу сезона 2019-2020 Джонсон поиграл в итальянской Орландине и французском Роанне. В элите чемпионата Франции бигмэн в среднем приносил своей команде по 13,2 очка и 5,4 подбора.
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