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Джеймс побил рекорд НБА
В очередной раз
Лейкерс в четвертом матче финала плей-офф НБА обыграли Майами (102:96) и повели в серии 3:1, а ЛеБрон Джеймс за 38 минут набрал 28 очков, собрал 12 подборов и отдал 8 результативных передач.
Джеймс в противостоянии с Хит провел свой 24-й матч в финалах с как минимум 25 очками и 10 подборами. По этому показателю звездный форвард Лейкерс вышел на чистое первое место, опередив Элджина Бэйлора.
LeBron James now has 24 career 25-point, 10-rebound games in the Finals.— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) October 7, 2020
That passes Elgin Baylor for most in NBA Finals history.
h/t @EliasSports pic.twitter.com/mFMgHxTtth
Также Джеймс в шестой раз в карьере в рамках одного розыгрыша плей-офф набрал 500 очков, 150 подборов и 150 результативных передач. В истории НБА это достижение покорялось только легенде Бостона Ларри Берду.
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