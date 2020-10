Джеймс побил рекорд НБА

Лейкерс в четвертом матче финала плей-офф НБА обыграли Майами (102:96) и повели в серии 3:1, а ЛеБрон Джеймс за 38 минут набрал 28 очков, собрал 12 подборов и отдал 8 результативных передач.

Джеймс в противостоянии с Хит провел свой 24-й матч в финалах с как минимум 25 очками и 10 подборами. По этому показателю звездный форвард Лейкерс вышел на чистое первое место, опередив Элджина Бэйлора.

LeBron James now has 24 career 25-point, 10-rebound games in the Finals.



That passes Elgin Baylor for most in NBA Finals history.



h/t @EliasSports pic.twitter.com/mFMgHxTtth