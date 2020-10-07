Будивельник подписал американского защитника

БК Будивельник на клубной странице в Instagram объявил о подписании контракта с 26-летним защитником Реджи Джонсоном.

Прошлый сезон Джонсон отыграл в элитном дивизионе чемпионата Венгрии. Американец выдавал солидную персональную статистику – 21,1 очка, 3,6 передачи и 3,3 подбора в среднем за игру. Впечатляет и его бросковая линейка – 49% с игры, включая 41% реализации трехочковых.

Помимо Венгрии Джонсон в Европе поиграл в Испании и Швеции, а на студенческом уровне представлял университеты Майами и Хэмптона.