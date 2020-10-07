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Президент Прометея заразился коронавирусом

Баскетбол
(1 голосов)

COVID-19 гуляет по Суперлиге

Президент Прометея заразился коронавирусом
Новина українською

Президент БК Прометей Владимир Дубинский в Facebook сообщил о положительном тесте на коронавирус.

"Только что получил положительный тест на COVID-19. Ухожу на самоизоляцию и карантин. Жаль не смогу присутствовать на первой игре с БК Запорожье. Но сердцем и душой я с командой. Берегите себя!

Мы многое проходили и это поборем. Я люблю вас всех! Только Прометей! Только победа!!!", - написал Дубинский.

Матч-открытие нового сезона в Суперлиге между Прометеем и Запорожьем пройдет сегодня в 19:00 по киевскому времени.

Ранее UA-Футбол сообщал, что БК Будивельник подписал американца с опытом выступлений в НБА.

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В статье: Баскетбольная Суперлига БК Прометей (Камянское)
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