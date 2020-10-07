Президент Прометея заразился коронавирусом

Президент БК Прометей Владимир Дубинский в Facebook сообщил о положительном тесте на коронавирус.

"Только что получил положительный тест на COVID-19. Ухожу на самоизоляцию и карантин. Жаль не смогу присутствовать на первой игре с БК Запорожье. Но сердцем и душой я с командой. Берегите себя!

Мы многое проходили и это поборем. Я люблю вас всех! Только Прометей! Только победа!!!", - написал Дубинский.

Матч-открытие нового сезона в Суперлиге между Прометеем и Запорожьем пройдет сегодня в 19:00 по киевскому времени.