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Президент Прометея заразился коронавирусом
COVID-19 гуляет по Суперлиге
Президент БК Прометей Владимир Дубинский в Facebook сообщил о положительном тесте на коронавирус.
"Только что получил положительный тест на COVID-19. Ухожу на самоизоляцию и карантин. Жаль не смогу присутствовать на первой игре с БК Запорожье. Но сердцем и душой я с командой. Берегите себя!
Мы многое проходили и это поборем. Я люблю вас всех! Только Прометей! Только победа!!!", - написал Дубинский.
Матч-открытие нового сезона в Суперлиге между Прометеем и Запорожьем пройдет сегодня в 19:00 по киевскому времени.
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