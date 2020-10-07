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Барселона не пойдет на снижение зарплат

Баскетбол
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В марте Барселона сократила зарплаты игроков на 70%

Барселона не пойдет на снижение зарплат
Новина українською

Баскетбольный отдел "Барселоны" не затронет намечающееся снижение зарплат, сообщает Mundo Deportivo.

Ранее появилась информация, что "Барселона" ведёт переговоры о снижении зарплат с игроками и сотрудниками клуба из-за финансовых трудностей, связанных с пандемией коронавируса.

По данным источника, баскетболистов "Барселоны" не затронет возможное снижение заработной платы, так как отдел ранее уже предпринимал действия по сокращению издержек, перезаключив контракты с ведущими игроками клуба на новых условиях. Никола Миротич, Брэндон Дэвис и Пьер Ориола продлили контракты, согласившись на сокращение зарплаты в сезоне-2020/2021.

В марте из-за коронавируса "Барселона" временно сократила зарплаты игроков на 70%.

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В статье: БК Барселона
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