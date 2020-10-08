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Лейкерс могут оформить титул в форме в честь Брайанта

Баскетбол
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Было бы символично

Лейкерс могут оформить титул в форме в честь Брайанта
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Лейкерс объявили, что пятый матч финальной серии плей-офф против Майами проведут в черном комплекте формы, посвященном легенде клуба Коби Брайанту, который в январе трагически погиб в авиакатастрофе.

Лейкерс ведут в серии 3:1. В случае победы Озерные впервые с 2010 года станут чемпионами НБА и поравняются по количеству титулов с Бостоном.

Пятый матч финала плей-офф НБА между Лейкерс и Майами состоится 10 октября в 04:00 по киевскому времени.

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В статье: Коби Брайант НБА Лос-Анджелес Лейкерс
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