Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лейкерс могут оформить титул в форме в честь Брайанта
Было бы символично
Лейкерс объявили, что пятый матч финальной серии плей-офф против Майами проведут в черном комплекте формы, посвященном легенде клуба Коби Брайанту, который в январе трагически погиб в авиакатастрофе.
Лейкерс ведут в серии 3:1. В случае победы Озерные впервые с 2010 года станут чемпионами НБА и поравняются по количеству титулов с Бостоном.
Friday. pic.twitter.com/6FO659Lm0Y— Los Angeles Lakers (@Lakers) October 7, 2020
Пятый матч финала плей-офф НБА между Лейкерс и Майами состоится 10 октября в 04:00 по киевскому времени.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Бразильский нападающий не попал в Динамо из-за правил регистрации игроков в Украине
- Разбитый легион. Украинцы, играющие за границей, не помогают сборной
- Провал сборной Украины и новые владельцы Металлиста 1925. Главные новости за 7 октября
- Батлер повторил невероятный рекорд ЛеБрона и Уэста
- Николай Морозюк: Сейчас мы с Ириной не вместе. У нас сейчас творческий семейный отпуск
- Коронавирус спас Артема Кравца от развода с его невероятной женой
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...