Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джордан: Мотивация никогда не должна покидать игрока
Легенда НБА рассказал, как ему удалось завоевать шестой титул
Легенда НБА и владелец "Шарлотт Хорнетс" Майкл Джордан рассказал, что мотивировало его на завоевание шестого титула чемпиона НБА.
"Вы сами себе устанавливаете ожидания и оправдываете их. Ваши ожидания всегда будут ориентированы на то, чего, по мнению людей, вы можете достичь. Конечно, все говорили, что это год „Юты“. Лучшие результаты, преимущество домашней площадки. Это мотивирует. Если нет, то стоит остановиться и посмотреть в зеркало.
Но это действительно мотивирует. Всегда должна быть внутренняя мотивация. Ты хочешь добиться успеха. Ты начинаешь длинный сезон и пытаешься закончить его победой. Это никогда не должно покидать игрока", — приводит слова Майкла Джордана SportsCenter.
Ранее документальный сериал "Последний танец", посвящённый атакующему защитнику, легенде НБА Майклу Джордану и "Чикаго Буллз", получил награду "Эмми" как лучший документальный фильм 2020 года.
Популярное сейчас
- The Athletic: Манчестер Сити три раза безуспешно пытался продать Зинченко
- "Большая легенда, большое уважение". Лидеры сборной Франции сфотографировались с Шевченко
- Румынский тренер высказался о перспективах Белуце в киевском Динамо
- Батлер повторил невероятный рекорд ЛеБрона и Уэста
- Молодой защитник Динамо сделал предложение своей очаровательной девушке. ФОТО
- Коронавирус спас Артема Кравца от развода с его невероятной женой