  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Джордан: Мотивация никогда не должна покидать игрока
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джордан: Мотивация никогда не должна покидать игрока

Баскетбол
(1 голосов)

Легенда НБА рассказал, как ему удалось завоевать шестой титул

Джордан: Мотивация никогда не должна покидать игрока
Новина українською

Легенда НБА и владелец "Шарлотт Хорнетс" Майкл Джордан рассказал, что мотивировало его на завоевание шестого титула чемпиона НБА.

"Вы сами себе устанавливаете ожидания и оправдываете их. Ваши ожидания всегда будут ориентированы на то, чего, по мнению людей, вы можете достичь. Конечно, все говорили, что это год „Юты“. Лучшие результаты, преимущество домашней площадки. Это мотивирует. Если нет, то стоит остановиться и посмотреть в зеркало.

Но это действительно мотивирует. Всегда должна быть внутренняя мотивация. Ты хочешь добиться успеха. Ты начинаешь длинный сезон и пытаешься закончить его победой. Это никогда не должно покидать игрока", — приводит слова Майкла Джордана SportsCenter.

Ранее документальный сериал "Последний танец", посвящённый атакующему защитнику, легенде НБА Майклу Джордану и "Чикаго Буллз", получил награду "Эмми" как лучший документальный фильм 2020 года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Майкл Джордан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...