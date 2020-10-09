  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. В новичка Харьковских Соколов вселилась суперзвезда НБА. И вот что получилось. ВИДЕО
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В новичка Харьковских Соколов вселилась суперзвезда НБА. И вот что получилось. ВИДЕО

Баскетбол
(2 голосов)

Украинская Суперлига давно не видела подобных бросков

В новичка Харьковских Соколов вселилась суперзвезда НБА. И вот что получилось. ВИДЕО
Новина українською

Американский легионеров Соколов ДеДжуан Граф в концовке матча чемпионата Украины против Черкасских Мавп выполнил сумасшедший проход с разворотом на 360 градусов.

Бросок Графа принес харьковчанам победу со счетом 70:69.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Баскетбольная Суперлига Черкасские Мавпы БК Харьковские Соколы
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...