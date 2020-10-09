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В новичка Харьковских Соколов вселилась суперзвезда НБА. И вот что получилось. ВИДЕО
Украинская Суперлига давно не видела подобных бросков
Американский легионеров Соколов ДеДжуан Граф в концовке матча чемпионата Украины против Черкасских Мавп выполнил сумасшедший проход с разворотом на 360 градусов.
Бросок Графа принес харьковчанам победу со счетом 70:69.
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