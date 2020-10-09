Будивельник подписал контракт с украинским защитником

БК Будивельник на официальном уровне сообщил о заключении контракта с защитником Андреем Кожемякином.

Сезон 2019-2020 Кожемякин провел в БК Запорожье. В матчах Суперлиги 23-летний баскетболист в среднем за игру набирал по 7,7 очка и 2,2 подбора.

В Будивельник Кожемякин перешел в статусе обладателя Кубка и Суперкубка Украины. Оба трофея украинец выиграл во время выступлений в Днепре.

Андрей Кожемякин – четвертый новичок Будивельника после возвращения клуба в Суперлигу. Ранее 10-кратные чемпионы Украины усилились Брайсом Джонсоном, Романом Козловым и Реджи Джонсоном.