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Будивельник подписал контракт с украинским защитником

Баскетбол
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Будивельник подписал контракт с украинским защитником
Новина українською

БК Будивельник на официальном уровне сообщил о заключении контракта с защитником Андреем Кожемякином.

Сезон 2019-2020 Кожемякин провел в БК Запорожье. В матчах Суперлиги 23-летний баскетболист в среднем за игру набирал по 7,7 очка и 2,2 подбора.

В Будивельник Кожемякин перешел в статусе обладателя Кубка и Суперкубка Украины. Оба трофея украинец выиграл во время выступлений в Днепре.

Андрей Кожемякин – четвертый новичок Будивельника после возвращения клуба в Суперлигу. Ранее 10-кратные чемпионы Украины усилились Брайсом Джонсоном, Романом Козловым и Реджи Джонсоном.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Будивельник объявил имя главного тренера.

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В статье: Баскетбольная Суперлига БК Будивельник (Киев)
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