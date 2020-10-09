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Сделайте это для Брайанта! Анонс пятого матча между Лейкерс и Майами. ВИДЕО

Баскетбол
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Титул для Лейкерс? Или продолжение интриги?

Сделайте это для Брайанта! Анонс пятого матча между Лейкерс и Майами. ВИДЕО
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Пятый матч финала плей-офф между Лейкерс и Майами состоится 10 октября в 04:00 по киевскому времени. Озерные выйдут на игру в черной форме в память о легенде франшизы Коби Брайанте, который в январе разбился в авиакатастрофе.

В случае победы команда Фрэнка Фогеля станет 17-кратным чемпионом НБА и догонит по количеству титулов Бостон.

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В статье: Коби Брайант НБА Лос-Анджелес Лейкерс
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