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Суперлига. Днепр начинает новый сезон с победы над Черкасскими Мавпами

Баскетбол
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Поздравляем с победой

Суперлига. Днепр начинает новый сезон с победы над Черкасскими Мавпами
UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 10 октября состоялся матч второго тура украинской баскетбольной Суперлиги между командами "Днепр" и "Черкасские Мавпы". Вашему вниманию результат противостояния:

"Днепр" - "Черкасские Мавпы"

85 - 78 (18-28; 24-16; 14-22; 29-19)

"Днепр": Террел (32), Дугат (13), Закурдаев (9), Бондарчук (9), Кравцов (8), Шундель (6), Глебов (4), Тимофеенко (4).

"ЧМ": Кобец (38), Попов (11), Бондаренко (11), Скапинцев (8), Скира (4), Толкач (3), Дзюба (3), Нагорный.

Турнирная таблица:

Суперлига. Днепр начинает новый сезон с победы над Черкасскими Мавпами - изображение 1

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В статье: БК Днепр Черкасские Мавпы
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