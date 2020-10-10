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Суперлига. Днепр начинает новый сезон с победы над Черкасскими Мавпами
Поздравляем с победой
Сегодня, 10 октября состоялся матч второго тура украинской баскетбольной Суперлиги между командами "Днепр" и "Черкасские Мавпы". Вашему вниманию результат противостояния:
"Днепр" - "Черкасские Мавпы"
85 - 78 (18-28; 24-16; 14-22; 29-19)
"Днепр": Террел (32), Дугат (13), Закурдаев (9), Бондарчук (9), Кравцов (8), Шундель (6), Глебов (4), Тимофеенко (4).
"ЧМ": Кобец (38), Попов (11), Бондаренко (11), Скапинцев (8), Скира (4), Толкач (3), Дзюба (3), Нагорный.
Турнирная таблица:
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