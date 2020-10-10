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Суперлига. Тернополь-ТНЕУ на выезде побеждает Одессу
Первая победа в чемпионате
Сегодня, 10 октября состоялся матч второго тура украинской баскетбольной Суперлиги между командами "Тернополь-ТНЕУ" и БК "Одесса". Вашему вниманию результат противостояния:
БК "Одесса" - "Тернополь-ТНЕУ"
64 - 74 (9-10; 23-21; 13-22; 19-21)
БК "Одесса": Давидюк (17), Кондраков (11), Брэндон (10), Блэйлок (9), Прокопенко (8), Носков (5), Новиков (3), Заяц (1), Браун.
"Тернополь-ТНЕУ": Кольченко (22), Агафонов (16), Югба (13), Кальниченко (11), Буви (5), Подковыров (3), Уорд (3), Головчик (1), Тищенко, Буренко.
Турнирная таблица:
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