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Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Суперлига. Тернополь-ТНЕУ на выезде побеждает Одессу

Баскетбол
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Первая победа в чемпионате

Суперлига. Тернополь-ТНЕУ на выезде побеждает Одессу
UA-Футбол
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Сегодня, 10 октября состоялся матч второго тура украинской баскетбольной Суперлиги между командами "Тернополь-ТНЕУ" и БК "Одесса". Вашему вниманию результат противостояния:

БК "Одесса" - "Тернополь-ТНЕУ"

64 - 74 (9-10; 23-21; 13-22; 19-21)

БК "Одесса": Давидюк (17), Кондраков (11), Брэндон (10), Блэйлок (9), Прокопенко (8), Носков (5), Новиков (3), Заяц (1), Браун.

"Тернополь-ТНЕУ": Кольченко (22), Агафонов (16), Югба (13), Кальниченко (11), Буви (5), Подковыров (3), Уорд (3), Головчик (1), Тищенко, Буренко.

Турнирная таблица:

Суперлига. Тернополь-ТНЕУ на выезде побеждает Одессу - изображение 1
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В статье: Суперлига Баскетбольная Суперлига БК Одесса БК Тернополь
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