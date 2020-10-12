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Лейкерс впервые за 10 лет стали чемпионами НБА
В финале плей-офф Озерные в шести матчах уложили на лопатки Майами
Решающая победа на пути к первому с 2010 года титулу далась Лейкерс без особых проблем. Во второй четверти ЛеБрон Джеймс и компания оторвались от Майами на 30 очков, а после большого перерыва максимальное преимущество новоиспеченных чемпионов достигло 36 очков, после чего Лейкерс бросили играть и позволили Хит сократить отставание до 13 баллов.
У Лейкерс с трипл-даблом последнюю игру сезона завершил ЛеБрон Джеймс (28+14 подборов+10 передач). У Майами 25 очков и 10 подборов в активе Бэма Адебайо.
Лейкерс стали 17-кратным чемпионами НБА и догнали по количеству титулов Бостон.
Майами – Лейкерс 93:106 (20:28, 16:36, 22:23, 35:19)
Счет в серии – 2:4
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