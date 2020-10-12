Лейкерс впервые за 10 лет стали чемпионами НБА

Решающая победа на пути к первому с 2010 года титулу далась Лейкерс без особых проблем. Во второй четверти ЛеБрон Джеймс и компания оторвались от Майами на 30 очков, а после большого перерыва максимальное преимущество новоиспеченных чемпионов достигло 36 очков, после чего Лейкерс бросили играть и позволили Хит сократить отставание до 13 баллов.

У Лейкерс с трипл-даблом последнюю игру сезона завершил ЛеБрон Джеймс (28+14 подборов+10 передач). У Майами 25 очков и 10 подборов в активе Бэма Адебайо.

Лейкерс стали 17-кратным чемпионами НБА и догнали по количеству титулов Бостон.

Майами – Лейкерс 93:106 (20:28, 16:36, 22:23, 35:19)

Счет в серии – 2:4