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Лейкерс впервые за 10 лет стали чемпионами НБА

Баскетбол
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В финале плей-офф Озерные в шести матчах уложили на лопатки Майами

Лейкерс впервые за 10 лет стали чемпионами НБА
Новина українською

Решающая победа на пути к первому с 2010 года титулу далась Лейкерс без особых проблем. Во второй четверти ЛеБрон Джеймс и компания оторвались от Майами на 30 очков, а после большого перерыва максимальное преимущество новоиспеченных чемпионов достигло 36 очков, после чего Лейкерс бросили играть и позволили Хит сократить отставание до 13 баллов.

У Лейкерс с трипл-даблом последнюю игру сезона завершил ЛеБрон Джеймс (28+14 подборов+10 передач). У Майами 25 очков и 10 подборов в активе Бэма Адебайо.

Лейкерс стали 17-кратным чемпионами НБА и догнали по количеству титулов Бостон.

Майами – Лейкерс 93:106 (20:28, 16:36, 22:23, 35:19)

Счет в серии – 2:4

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В статье: НБА Майами Хит Лос-Анджелес Лейкерс
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