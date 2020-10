ЛеБрон Джеймс в 4-й раз признан MVP финала НБА

Лейкерс в шести матчах обыграли Майами и впервые с 2010 года стали чемпионами НБА.

Награду самому ценному игроку финала плей-офф прогнозируемо забрал ЛеБрон Джеймс, получивший единогласную поддержку в голосовании журналистов.

Джеймс в серии с Майами в среднем за игру набирал по 29,8 очка, 11,8 подбора и 8,5 передачи.

ЛеБрон стал первым баскетболистом в истории НБА, которому удавалось брать награду MVP финала плей-офф в составе трех разных команд (Майами, Кливленд и Лейкерс). По количеству наград Джеймс поравнялся с легендарным Майклом Джорданом.

LeBron James joins Michael Jordan as the only players with at least 4 Finals MVP awards.



James is the 1st player to win the award with 3 different teams and 4th player to win Finals MVP at age 35 or older, joining Kareem Abdul-Jabbar, Wilt Chamberlain and Jordan pic.twitter.com/Rkmq1Cc7Tf