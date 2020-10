ЛеБрон и Грин стали чемпионами НБА с тремя разными командами

Лейкерс в ночь с воскресенья на понедельник в четвертый раз обыграли Майами и завоевали 17-й в истории франшизы титул НБА.

ЛеБрон Джеймс стал четырехкратным чемпионом и выиграл титул с третьей командой. Ранее звездный форвард выигрывал чемпионский перстень с Майами (дважды) и Кливлендом.

Аналогичное достижение оформил и Дэнни Грин, который до прихода в Лейкерс по разу брал титул с Сан-Антонио и Торонто.

Помимо Джеймса и Грина только Джон Сэлли и Роберт Орри выигрывали чемпионство с тремя разными франшизами.

LeBron James and Danny Green join John Salley and Robert Horry as the only players to win NBA championships with 3 different franchises. pic.twitter.com/qDPqPWYRw6