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ЛеБрон и Грин стали чемпионами НБА с тремя разными командами

Баскетбол
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Потрясающее достижение

ЛеБрон и Грин стали чемпионами НБА с тремя разными командами
Новина українською

Лейкерс в ночь с воскресенья на понедельник в четвертый раз обыграли Майами и завоевали 17-й в истории франшизы титул НБА.

ЛеБрон Джеймс стал четырехкратным чемпионом и выиграл титул с третьей командой. Ранее звездный форвард выигрывал чемпионский перстень с Майами (дважды) и Кливлендом.

Аналогичное достижение оформил и Дэнни Грин, который до прихода в Лейкерс по разу брал титул с Сан-Антонио и Торонто.

Помимо Джеймса и Грина только Джон Сэлли и Роберт Орри выигрывали чемпионство с тремя разными франшизами.

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В статье: ЛеБрон Джеймс НБА Лос-Анджелес Лейкерс
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