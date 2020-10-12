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МБК Николаев получил нового главного тренера
Клуб Суперлиги обновил тренерский штаб
Новым главным тренером МБК Николаев стал украинский специалист Валентин Берестнев, сообщает официальная страница клуба в Facebook. На этой должности Берестнев заменил американца Криса Томаса, который покинул клуб еще до первого матча в Суперлиге.
Берестнев в прошлом сезоне работал в дубле Николаева. На момент приостановки сезона из-за пандемии коронавируса его подопечные входили в группу лидеров чемпионата.
В тренерский штаб Берестнева вошли Терренс Мерфи, Денис Роздобудько и Александр Цыкалюк.
МБК Николаев следующие матчи в Суперлиге проведет против Тернополя (16 октября) и Киев-Баскета (18 октября).
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