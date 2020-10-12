МБК Николаев получил нового главного тренера

Новым главным тренером МБК Николаев стал украинский специалист Валентин Берестнев, сообщает официальная страница клуба в Facebook. На этой должности Берестнев заменил американца Криса Томаса, который покинул клуб еще до первого матча в Суперлиге.

Берестнев в прошлом сезоне работал в дубле Николаева. На момент приостановки сезона из-за пандемии коронавируса его подопечные входили в группу лидеров чемпионата.

В тренерский штаб Берестнева вошли Терренс Мерфи, Денис Роздобудько и Александр Цыкалюк.

МБК Николаев следующие матчи в Суперлиге проведет против Тернополя (16 октября) и Киев-Баскета (18 октября).