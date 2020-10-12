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МБК Николаев получил нового главного тренера

Баскетбол
(1 голосов)

Клуб Суперлиги обновил тренерский штаб

МБК Николаев получил нового главного тренера
Новина українською

Новым главным тренером МБК Николаев стал украинский специалист Валентин Берестнев, сообщает официальная страница клуба в Facebook. На этой должности Берестнев заменил американца Криса Томаса, который покинул клуб еще до первого матча в Суперлиге.

Берестнев в прошлом сезоне работал в дубле Николаева. На момент приостановки сезона из-за пандемии коронавируса его подопечные входили в группу лидеров чемпионата.

В тренерский штаб Берестнева вошли Терренс Мерфи, Денис Роздобудько и Александр Цыкалюк.

МБК Николаев следующие матчи в Суперлиге проведет против Тернополя (16 октября) и Киев-Баскета (18 октября).

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В статье: МБК Николаев Баскетбольная Суперлига
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