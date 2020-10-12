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Звезда Лейкерс посвятил титул погибшему Брайанту

Баскетбол
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Энтони Дэвис помнит о легенде

Звезда Лейкерс посвятил титул погибшему Брайанту
Новина українською

Лейкерс в ночь с воскресенья на понедельник в четвертый раз обыграли Майами и впервые за 10 лет стали чемпионами НБА.

Центровой Лейкерс Энтони Дэвис, который в чемпионском плей-офф в среднем за игру набирал по 27,7 очка, 9,7 подбора и 3,5 передачи, посвятил этот титул легенде франшизы Коби Брайанту. Пятикратный чемпион НБА с Лейкерс в январе трагически погиб в авиакатастрофе.

«После того, как случилась трагедия, все, что мы делали, мы делали ради Коби. И мы его не подвели. Знаю, что Коби смотрит на нас и гордится нами. Ванесса гордится нами. Клуб гордится нами.

Это многое значит для нас. Коие был старшим братом для всех нас, и мы сделали это ради него», - сказал Дэвис во время церемонии награждения.

Ранее UA-Футбол сообщал, что ЛеБрон Джеймс повторил невероятное достижение Майкла Джордана.

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В статье: Коби Брайант Энтони Дэвис Лос-Анджелес Лейкерс
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