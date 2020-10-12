Михайлюк во время тренировочного матча поразил американскую прессу

Свтослав Михайлюк собрал порцию комплиментов от обозревателя Fox Sport во время контрольного матча Детройта.

Эксперты оценили прогресс украинского снайпера в реализации трехочковых.В одном из моментов Михайлюку понадобилось лишь 0,9 секунды, чтобы поймать передачу одноклубника и отправить мяч в корзину с дальней дистанции.

Святослав Михайлюк в своем первом полноценном сезоне в Детройте в среднем за игру набирал по 9,0 очка, 1,9 подбора и 1,9 передачи.

Новый сезон в НБА начнется не ранее января 2021 года.