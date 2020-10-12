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Михайлюк во время тренировочного матча поразил американскую прессу

Баскетбол
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Украинец готов выйти на новый уровень

Михайлюк во время тренировочного матча поразил американскую прессу
Новина українською

Свтослав Михайлюк собрал порцию комплиментов от обозревателя Fox Sport во время контрольного матча Детройта.

Эксперты оценили прогресс украинского снайпера в реализации трехочковых.В одном из моментов Михайлюку понадобилось лишь 0,9 секунды, чтобы поймать передачу одноклубника и отправить мяч в корзину с дальней дистанции.

Святослав Михайлюк в своем первом полноценном сезоне в Детройте в среднем за игру набирал по 9,0 очка, 1,9 подбора и 1,9 передачи.

Новый сезон в НБА начнется не ранее января 2021 года.

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В статье: НБА Святослав Михайлюк
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