Пол Пирс: Теперь Леброн уступает только Майклу Джордану

Чемпион НБА в составе "Бостон Селтикс", ныне эксперт Пол Пирс после завоевания "Лос-Анджелес Лейкерс" чемпионского титула признал величие форварда калифорнийского клуба Леброна Джеймса, но отказался ставить его выше легенды "Чикаго Буллз" Майкла Джордана.

"Сегодня Леброн вошёл в элиту. Чемпионство с тремя разными клубами и награды MVP сезона с этими франшизами. Теперь Леброн уступает только Майклу Джордану", – приводит слова Пирса Reddir.

Пирс ранее составил топ-5 лучших баскетболистов в истории НБА. Он не включил в состав своей версии рейтинга Джеймса.