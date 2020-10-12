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Пол Пирс: Теперь Леброн уступает только Майклу Джордану

Баскетбол
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Чемпион НБА отреагировал на завоевание титула Леброном

Пол Пирс: Теперь Леброн уступает только Майклу Джордану
Новина українською

Чемпион НБА в составе "Бостон Селтикс", ныне эксперт Пол Пирс после завоевания "Лос-Анджелес Лейкерс" чемпионского титула признал величие форварда калифорнийского клуба Леброна Джеймса, но отказался ставить его выше легенды "Чикаго Буллз" Майкла Джордана.

"Сегодня Леброн вошёл в элиту. Чемпионство с тремя разными клубами и награды MVP сезона с этими франшизами. Теперь Леброн уступает только Майклу Джордану", – приводит слова Пирса Reddir.

Пирс ранее составил топ-5 лучших баскетболистов в истории НБА. Он не включил в состав своей версии рейтинга Джеймса.

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В статье: ЛеБрон Джеймс Бостон Селтикс Пол Пирс
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