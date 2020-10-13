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Будивельник усилился двумя американцами

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Будивельник усилился двумя американцами
Новина українською

БК Будивельник объявил о заключении контрактов с защитником Гейбом Дэво и форвардом Заком Томасом.

Дэво в прошлом сезоне представлял литовскую Дзукию Алитус. В среднем за игру новобранец Будивельника набирал по 13,0 очка, 4,1 подбора и 1,8 передачи.

Для Томаса сезон 2019-2020 стал вторым на профессиональном уровне. Воспитанник колледжа Бакнела в рамках итальянской Серии А в составе Песаро в среднем за игру набирал по 7,3 очка и 4,2 подбора.

Ранее БК Будивельник подписал еще двух американцев – защитника Реджи Джонсона и тяжелого форварда Брайса Джонсона.

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В статье: Баскетбольная Суперлига БК Будивельник (Киев)
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