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Будивельник усилился двумя американцами
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БК Будивельник объявил о заключении контрактов с защитником Гейбом Дэво и форвардом Заком Томасом.
Дэво в прошлом сезоне представлял литовскую Дзукию Алитус. В среднем за игру новобранец Будивельника набирал по 13,0 очка, 4,1 подбора и 1,8 передачи.
Для Томаса сезон 2019-2020 стал вторым на профессиональном уровне. Воспитанник колледжа Бакнела в рамках итальянской Серии А в составе Песаро в среднем за игру набирал по 7,3 очка и 4,2 подбора.
Ранее БК Будивельник подписал еще двух американцев – защитника Реджи Джонсона и тяжелого форварда Брайса Джонсона.
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