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Игрока НБА обвинили в изнасиловании
Баскетбол криминальный
Как сообщает портал The Oklahoman, неназванная женщина обвинила защитника Оклахомы Сити-Тандер Терренса Фергюсона и его брата Брэндона Уиллиса в изнасиловании. По ее словам, инцидент произошел в сентябре 2018 года.
Пикантность ситуации заключается в том, что в 2018 году эта женщина находилась в отношениях с баскетболистом. Она утверждает, что Фергюсон заставил ее заниматься сексом втроем.
Женщина требует от Фергюсона возмещение убытков на сумму более 500 тысяч долларов.
Терренс Фергюсон в прошлом сезоне в среднем за игру приносил Оклахоме по 3,9 очка и 1,3 подбора.
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