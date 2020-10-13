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Энтони Дэвис: В ближайшие пару месяцев разберёмся по поводу дальнейшей карьеры
Энтони доволен в Лейкерс
Тяжёлый форвард Энтони Дэвис, который накануне выиграл свой первый чемпионский перстень НБА вместе с "Лос-Анджелес Лейкерс", намекнул, что не собирается покидать команду.
Дэвис отказался от четырёхлетнего продления контракта, предложенного "Лейкерс" в начале этого года, чтобы иметь свободу действий в случае непредвиденных обстоятельств. После 6-й игры финала он заявил, что не знает, где продолжит карьеру, и всё ещё размышляет.
"Понятия не имею. Я не знаю… В первый год я прекрасно провёл время в "Лос-Анджелесе". Это было сплошной радостью и позитивом. В ближайшие пару месяцев мы всё обсудим с моим агентом и разберёмся по поводу дальнейшей карьеры", — заявил он репортёрам.
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