Максим Михельсон: Чемпионат обещает быть очень интересным, ведь количество, команд увеличилось

Главный тренер "Черкасских Мавп" Максим Михельсон в интервью клубному YouTube-каналу перед домашними поединками против "Киев-Баскета" (16 октября) и "Тернополя" (18 октября) поделился своими ожиданиями от этого сезона.

"Чемпионат обещает быть очень интересным, ведь и количество, и качество команд увеличилось. К сожалению, на сегодняшний день, у большинства команд оно пока что увеличилось только на бумаге, потому что не одни мы не можем до сегодняшнего дня увидеть команду в полном составе. Что касается ожиданий от сезона, то во-первых, хочется увидеть свою команду – я ее еще не видел. Я говорил об этом в раздевалке: для меня нет в этом сезоне основных или ведущих игроков, все основные игроки – это те, кто могут выйти на площадку. Выбирать не приходится. Мы провели неплохую предсезонную подготовку, хорошую сделали селекционную работу. На бумаге мне наш состав очень на нравится, но вся та работа, которую мы провели в августе – начале сентября, к сожалению оказалась бесполезной. Те игроки, которые выходят на площадку после коронавируса… К сожалению, все над чем они работали, уходит в никуда. Мне очень нравится тот сплав опыта и молодости у украинских игроков. Я считаю, что мы взяли качественных, хороших легионеров. В теории мне все нравится, а на практике я еще ничего не видел".

"Этот сезон, как ребус, и ты не знаешь, какой состав у тебя будет завтра и нужно за два дня придумать, что с этими ребятами сделать. Видите, как получилось в Днепре: мы играли совсем молодым составом и считаю, что нашли интересные ключи и к Днепру и к тому, чтобы раскрыть свою игру. Если бы на 100% выполнили установку, которая была, с той самоотдачей и желанием, нивелировали бы разницу в классе с теми ребятами, которые совсем недавно играли в НБА. Если бы еще немного качественнее сделали то, о чем договаривались, думаю, могли бы рассчитывать и на победу. Сегодня на тренировке было 6 человек, мы сдавали тест на коронавирус. Не факт, что завтра, когда придут результаты этих тестов, часть этих ребят не отсеется. Ничего не загадываем и не планируем. Невозможно даже запланировать тренировку – рассчитывал хотя бы на 8 человек, а получил 6. Но все в одинаковых в условиях".