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Евролига отменила матч из-за коронавируса
Несколько игроков Виллербана сдали положительные результаты тестов
Матч третьего тура регулярного чемпионата Евролиги "Лион Виллербан" – "Панатинаикос", который был запланирован на вторник 13 октября, не состоится, сообщает официальный сайт турнира.
Несколько игроков "Виллербана" сдали положительные результаты тестов на коронавирус, в результате чего у команды нет восьми здоровых игроков для того, чтобы провести матч. Игра будет перенесена или отменена с присуждением "Панатинаикосу" технической победы со счетом 20:0. Решение примет дисциплинарная инстанция.
Ранее "Виллербан" объявил о четырех новых случаях заражения коронавирусом в команде. Общее количество заражённых сотрудников клуба увеличилось до 11, среди них главный тренер Ти Джей Паркер и баскетболист Норрис Коул.
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