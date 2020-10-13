Евролига отменила матч из-за коронавируса

Матч третьего тура регулярного чемпионата Евролиги "Лион Виллербан" – "Панатинаикос", который был запланирован на вторник 13 октября, не состоится, сообщает официальный сайт турнира.

Несколько игроков "Виллербана" сдали положительные результаты тестов на коронавирус, в результате чего у команды нет восьми здоровых игроков для того, чтобы провести матч. Игра будет перенесена или отменена с присуждением "Панатинаикосу" технической победы со счетом 20:0. Решение примет дисциплинарная инстанция.

Ранее "Виллербан" объявил о четырех новых случаях заражения коронавирусом в команде. Общее количество заражённых сотрудников клуба увеличилось до 11, среди них главный тренер Ти Джей Паркер и баскетболист Норрис Коул.