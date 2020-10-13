Хьюстон Рокетс назвал претендента на пост главного тренера

Руководство "Хьюстон Рокетс" определилось с основным кандидатом на пост главного тренера техасской команды. Им стал экс-наставник "Кливленд Кавальерс" Тайрон Лю, сообщает MSN.

Лю, проработавший минувший сезон в качестве ассистента Дока Риверса в "Лос-Анджелес Клипперс", также может возглавить команду из Калифорнии. Так что у 43-летнего специалиста сразу несколько вариантов.

Напомним, что в качестве главного тренера Тайрон Лю проработал только в "Кливленд Кавальерс". В 2016 году Лю привёл команду из Огайо к завоеванию титула, тогда "Кавс" отыгрались в серии с "Голден Стэйт Уорриорз" со счёта 1:3.

После неудачного старта сезона-2018/2019 Лю был уволен с поста главного тренера "Кливленд Кавальерс". В регулярных чемпионатах он провёл с этой командой 211 матчей, победив в 128 из них.