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Хьюстон Рокетс назвал претендента на пост главного тренера
Руководство уволило Тайрона Лю
Руководство "Хьюстон Рокетс" определилось с основным кандидатом на пост главного тренера техасской команды. Им стал экс-наставник "Кливленд Кавальерс" Тайрон Лю, сообщает MSN.
Лю, проработавший минувший сезон в качестве ассистента Дока Риверса в "Лос-Анджелес Клипперс", также может возглавить команду из Калифорнии. Так что у 43-летнего специалиста сразу несколько вариантов.
Напомним, что в качестве главного тренера Тайрон Лю проработал только в "Кливленд Кавальерс". В 2016 году Лю привёл команду из Огайо к завоеванию титула, тогда "Кавс" отыгрались в серии с "Голден Стэйт Уорриорз" со счёта 1:3.
После неудачного старта сезона-2018/2019 Лю был уволен с поста главного тренера "Кливленд Кавальерс". В регулярных чемпионатах он провёл с этой командой 211 матчей, победив в 128 из них.
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