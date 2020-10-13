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Ховард отпраздновал чемпионство Лейкерс с баскетболисткой WNBA

Баскетбол
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Соответствующее видео опубликовала сама баскетболистка

Ховард отпраздновал чемпионство Лейкерс с баскетболисткой WNBA
Новина українською

Центровой "Лос-Анджелес Лейкерс" Дуайт Ховард вместе со своей девушкой отпраздновал завоевание титула чемпиона НБА, 23-летней баскетболисткой WNBA, выступающей в "Финикс Меркури", Тией Купер.

34-летний Ховард впервые завоевал титул чемпиона НБА. "Лос-Анджелес Лейкерс" стали чемпионами лиги в семнадцатый раз, таким образом они по этому показателю сравнялись с "Бостон Селтикс".

Ховард в чемпионском сезоне принял участие в 69 матчах регулярного чемпионата, набирая в них 7,5 очка и собирая 7,3 подбора. В плей-офф на счету ветерана лиги 18 матчей (7 — в старте), в которых он набирал 5,8 очка, собирал 4,6 подбора и совершал 0,5 передачи.

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В статье: Лос-Анджелес Лейкерс Дуайт Ховард
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