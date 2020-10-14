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Президент США высмеял НБА за низкие рейтинги

Баскетбол
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Дональд Трамп открыто противостоит лиге

Президент США высмеял НБА за низкие рейтинги
Новина українською

Трамп и НБА оказались по разные стороны баррикад, когда главная баскетбольная лига мира выступила в поддержку общественного движения «Black Lives Matter».

В минувшее воскресенье в НБА была сыграна последняя игра сезона 2019-2020. Лейкерс в финале плей-офф в шести матчах обыграли Майами и взяли титул впервые за 10 лет.

"Количество просмотров финала НБА упало почти на 70%, уступив даже случайным футбольным матчам в воскресенье вечером. Может, финал смотрели в Китае, но я в этом сомневаюсь. Нулевой интерес!" — написал Трамп в Твиттере.

Ранее Дональд Тамп заявил, что в НБА стало слишком много политики.

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В статье: Дональд Трамп НБА
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