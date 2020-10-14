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Даллас в 2021 году попробует подписать Адектокумбо

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Даллас в 2021 году попробует подписать Адектокумбо
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Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст заявил, что приоритетной целью Далласа на рынок свободных агентов в 2021 году стало приглашение в команду двукратного MVP Янниса Адетокумбо, который в НБА на протяжении всей карьеры выступает в Милуоки.

Адетокумбо в 2020 году может получить от Бакс супермаксимальное продление контракта. В случае отказа грек летом 2021 года выйдет на рынок свободных агентов и сможет подписать контракт с любой командой НБА.

Адетокумбо в сезоне 2019-2020 в регулярном чемпионате отыграл 63 матча. В среднем за игру форвард Милуоки набирал по 29,5 очка, 13,6 подбора, 5,6 передачи, а также выполнял по одному блок-шоту и совершал по одному перехвату.

По итогам прошлого сезона Яннис Адетокумбо стал лучшим оборонительным игроком НБА и получил награду MVP регулярного чемпионата.

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В статье: НБА Яннис Адетокумбо Даллас Маверикс
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